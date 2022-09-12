تسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الشقيقة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر 2022.

وقام بتسليم الدعوة لسموه وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة محمد عرقاب وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس.

وحضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.