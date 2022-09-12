محمد راتب

تأكيدا لما نشرته "الأنباء" حول تغييرات واسعة تشهدها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قام مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاثنين بإحالة نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دلال رجب إلى التقاعد.

وأكدت مصادر لـ "الأنباء" أن الأيام المقبلة ستشهد إنهاء خدمات قياديين وخصوصا المنتهية مدتهم القانونية اضافة لمن هم من غير الاختصاص، حيث يأتي قرار إحالة رجب إلى التقاعد بعد يوم من زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس للهيئة ولقائه قياداتها، وتأكيده على أن المرحلة المقبلة هي للكفاءات، وبأن تقييمات القياديين على طاولة مجلس الوزراء.