أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية اليوم /الاثنين/ عن عودة المنافسات اعتباراً من يوم غد /الثلاثاء/.

وكانت الرابطة قد قررت يوم الجمعة الماضي تأجيل مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وذكرت الرابطة - في بيان التأجيل - "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع".

واتخذت الرابطة قرار التأجيل على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.