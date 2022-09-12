تقدم ثلاثة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاثنين بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة المرشحون جاسم محمد العلي وسعود محمد السهلي ومشبب هملان السهلي ليكون إجمالي المتنازلين 11 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.

وأصبح إجمالي المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات 371 مرشحا ومرشحة من بينهم 26 سيدة.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).