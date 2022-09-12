تعرض رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز لرد فعل عنيف من قطاعي الأعمال والرعاية الصحية عقب الإعلان عن عطلة مصرفية غير متكررة، حدادا على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

كان ألبانيز أعلن يوم أمس الأحد عن عطلة مصرفية في استراليا في 22 من أيلول/ سبتمبر، عقب جنازة الملكة في 19 أيلول/ سبتمبر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الاثنين أن هذه الأنباء سرعان ما قوبلت بانتقاد شديد من المتخصصين بقطاع الرعاية الصحية الذين قالوا إن الطبيعة القصيرة للعطلة المصرفية ستتسبب في إرباك هائل لعمل قطاعهم، إذ أنه يتم الترتيب للقيام بعمليات واستشارات المرضى بشكل مسبق لأسابيع وربما أشهر.

وقال رئيس الجمعية الطبية الاسترالية ستيف روبسون على تويتر: "تم حجز عمليات والكثير من استشارات المرضى في ذلك اليوم، في وقت يكون الحصول على الخدمة صعبا..".

وانضمت مجموعات الأعمال وقطاع التجزئة الاسترالية إلى المهنيين الطبيين في إثارة مخاوف بشأن حدوث اضطرابات ناجمة عن تلك العطلة المصرفية غير المخطط لها.

وقالت جمعية تجار التجزئة في استراليا "أيه آر أيه" إنها تحترم قرار الحكومة الاتحادية "لتكريم رحيل الملكة إليزابث الثانية بتحديد عطلة عامة غير متكررة"، لكن الطبيعة غير المخطط لها للعطلة المصرفية ستتسبب في إرباك عمل العديد من الأعمال وتؤثر عليهم ماليا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، بول زهرة، في بيان اليوم الاثنين إن "هذه المناسبة ستخلق بعض التعقيدات للشركات بإغلاق متاجر ومشاكل في جداول الموظفين، حيث يتم إعداد الكثير من دفاتر العاملين بشكل مسبق لأسابيع".