تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونكس إعلان خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2025 خلال الأسبوع الحالي، في إطار تحركاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أنشطتها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الشركة تعتزم أيضا إعلان خطتها للانضمام إلى مبادرة "100% طاقة متجددة" (آر.إي 100) العالمية للشركات التي تهدف إلى التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى.

يذكر أن سامسونج التي تعد أكبر تكتل تجاري في كوريا الجنوبية، هي الشركة الوحيدة التي لم تطرح بعد خطتها لتحقيق حياد الكربون من بين أكبر أربع مجموعات اقتصادية كبرى في كوريا الجنوبية وهي مجموعة "إس كيه" ومجموعة "هيونداي" ومجموعة "إل جي".

ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن تعرض "سامسونج" خططها لكيفية تقليل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة مباشرة من إنتاجها، والمعروفة باسم "انبعاثات النطاق 1"، وخطتها لخفض الانبعاثات من المصادر غير المباشرة، مثل الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء وغيرها من المعدات، والمعروفة باسم "انبعاثات النطاق 2".

وقد وصلت سامسونج بالفعل إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في مواقع الإنتاج الأجنبية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين.