مريم بندق

قالت مصادر خاصة لـ " الأنباء" إنه لن يتم شطب المرشحين الذين تم تسجيلهم لخوض الانتخابات والمشاركين في التشاوريات الفرعية بمن فيهم النائب السابق والمرشح الحالي لانتخابات مجلس 2022 مرزوق الخليفة فلن يشطب و لن يحرم من المضي قدما في اجراءات الترشح، وبناء على الأحكام المنتظر صدورها سيتقرر مصيرهم.

واستدركت المصادر قائلة: ان قانون الانتخاب نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.

وزادت قائلة: عقوبة هذه الجريمة في حدها الاقصى خمس سنوات ( جناية)، فاذا حكم على أي منهم باكثر من ثلاث سنوات أصبحت عقوبة جناية ولا يحق له في هذه الحالة الاستمرار في الترشح اذا أصبح الحكم نهائياً، اما اذا حكم عليه بأقل من هذه المدة او بغرامة فيجوز له الاستمرار في الترشح او الاستمرار في العضوية في حالة نجاحه.