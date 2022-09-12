تهدف شركة الادوية البريطانية "أسترازينيكا" إلى مضاعفة محفظتها من الأدوية الجديدة الخاصة بعلاج السرطان بحلول نهاية هذا العقد، بينما تسعى إلى الوصول للمركز الأول في فئة تصنيع الأدوية الأكثر ربحا في العالم، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وأضافت الشركة منذ عام 2014 سبعة أدوية جديدة لعلاج السرطان، بعد أن قام الرئيس التنفيذي باسكال سوريوت، برهان محفوف بالمخاطر على خط أنابيب لعلاج الأورام لإنعاش النمو ومنع استحواذ عدائي من جانب شركة "فايزر" الامريكية.

وقال رئيس قسم الأورام ديف فريدريكسون، خلال أكبر مؤتمر للسرطان في أوروبا والذي انعقد يوم الجمعة الماضي، إنه في ظل العلاجات الرائجة للأورام الخبيثة في الرئتين والمبيضين والدم، تطمح "أسترازينيكا" في أن تكون الشركة الأسرع نموا لتصنيع أدوية السرطان.

وقال فريدريكسون على هامش مؤتمر الجمعية الاوروبية لطب الاورام في باريس: "لدينا الفرصة لأن نكون اللاعب رقم واحد في تصنيع الأدوية المعالجة للأورام"، مضيفا أن مضاعفة عدد أدوية السرطان الجديدة هي جزء من الخطة.