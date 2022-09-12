أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 32 ألفا و914 سريرا يوم 10 أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 35 ألفا و8 أسرة في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضي إلى المستشفيات إلى 8ر4% إلى 9ر4%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد19-، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد19- بنسبة 4ر9% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 3ر7%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد19- وهو 3208 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 2832 سريرا.