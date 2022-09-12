جدد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ الألماني حسن صالح حميديتش، اليوم الاثنين، تأكيده بأن الجانب الألماني لم يتحدث مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بشأن انتقال محتمل لصفوف الفريق البافاري.

ونقلت شبكة "90 مينت" الإنجليزية عن حميديتش قوله لقناة (سبورت1): "لم أتحدث إلى أي شخص في معسكر هاري كين، نثق للغاية في لاعبينا، لدينا ثمانية لاعبين في أربعة مراكز، ننظر فيما يعرضه سوق الانتقالات، لكن لم نجد أي شخص أفضل مما كان موجودًا بالفعل في فريقنا".

وكان كين على رادار البايرن هذا الصيف بعد انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى فريق برشلونة الإسباني، وأشارت التقارير إلى أن الفريق البافاري يحاول إقناع كين بإلغاء عقده لتسهيل الانتقال في عام 2023 - وهو أمر رفضه النادي بالفعل.

ومن المعروف جيدا أن كين يشعر بالإحباط بشأن فشل توتنهام في المنافسة على الألقاب، ولهذا سعى مهاجم إنجلترا للانضمام إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، لكنه ظل في صفوف توتنهام هوتسبير، حيث عمل عن كثب مع المدرب الإيطالي الجديد أنطونيو كونتي.

وقد تأثر كين تمامًا بكونتي وجهوده في ضم لاعبين لتعزيز صفوف الفريق اللندني، حيث تم إنفاق أموال طائلة هذا الصيف على ريتشارليسون وإيف بيسوما وديستني أودوجي وجد سبينس وإيفان بيريسيتش وفريزر فورستر، بينما انضم كليمنت لينجليت على سبيل الإعارة وتم إنفاق حوالي 45 مليون جنيه إسترليني لجعل إقامة كريستيان روميرو المؤقتة إقامة دائمة.

ومع بقاء عامين على صفقته الحالية، من المفهوم أن كين منفتح على فكرة التوقيع على تمديد تعاقده مع توتنهام، على الرغم من أن أيًا من الطرفين ليس في عجلة من أمره لبدء المفاوضات.