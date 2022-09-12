أظهرت البيانات الجديدة أن عدد الركاب الذين استخدموا مطار هيثرو ارتفع لأكثر من الضعف في آب/أغسطس مقارنة بنفس الشهر في .2021

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا نقلا عن الإحصاءات الصادرة عن المطار الواقع بغرب لندن أن ستة ملايين شخص مروا عبر المطار في الشهر الماضي، بارتفاع من 2ر2 مليون شخص في آب/أغسطس .2021

وتظل بيانات الشهر الماضي أقل من إجمالي الـ7ر7 مليون التي سجلت ما قبل جائحة فيروس كورونا في آب/أغسطس .2019

ومازال هيثرو يضع حدا على عدد الركاب الذين يغادرون يوميا جراء نقص العاملين، وهو ما تسبب في فوضى للركاب قبل اتخاذ إجراء لخفض جداول الرحلات.

ولم يعلق المطار على أحدث بيانات المرور به بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.