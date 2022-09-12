وصل معدل التضخم في الدنمارك إلى اعلى مستوى خلال أربعة عقود تقريبا، جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يهدد بوقف النمو الاقتصادي في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي ومقره كوبنهاجن اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بواقع 9ر8 % في آب/أغسطس من عام سابق، وهي أسرع وتيرة منذ أوائل .1983 وهذا ارتفاع من 7ر8 % في تموز/يوليو.

وقال ماتياس دولروب سبروجيل وهو خبير اقتصادي بارز في مصرف سيدبنك، في مذكرة، إن الأسعار الحالية تعني أن الأسرة الدنماركية العادية سوف تضطر إلى إنفاق 40 ألف كرونه إضافية (5400 دولار) في السنة على السلع الاستهلاكية مقارنة بـ.2021

وقبل أسبوعين، قلصت الحكومة الدنماركية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل، حيث أن التضخم المتزايد يضعف القدرة الشرائية ويضر بسوق العمل.

وقالت وزارة المالية إن معدل التضخم من المحتمل أن يرتفع إلى 3ر7 % في المتوسط العام الجاري ثم يتباطأ إلى 3ر3 % في .2023 وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل تأثيرات الطاقة، إلى 6 % في آب/أغسطس من 5ر5 % الشهر السابق عليه.