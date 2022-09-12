قال وزير التعليم بحركة طالبان الأفغانية، نورالله منير، إن إغلاق المدارس مسألة ثقافية، مضيفا أن الأفغان، لا سيما في المناطق النائية، يعارضون إرسال فتياتهم إلى المدارس.

وأدلى منير بتصريحاته المثيرة للجدل خلال زيارة إلى ولاية أُرُزجان.

وأوضح الوزير: "تعلمون الثقافة هنا.. الحكومات، في الغالب، لم تهتم بهذه الثقافة، التي تسببت في انتفاضات وفتاوى ضد الحكومة".

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إغلاق طالبان العديد من المدارس المفتوحة، بناء على طلب مشايخ محليين بولاية بكتيا التقليدية. واحتجاجا على ذلك، نظمت العشرات من الفتيات، مسيرة في مدينة جرديز.

وعبر الكثير من الأفغان عن دعمهم لطالبات المدارس.

يأتي ذلك، في وقت مازالت فيه مدارس الفتيات من الصف السادس مغلقة، منذ آذار/مارس هذا العام، حيث أعلنت الإمارة الإسلامية أن قيادتها تطور نظاما تعليميا جديدا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.