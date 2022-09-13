الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري القطري لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، البداية سيحل السيلية (المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط) ضيفا على الدحيل (الثاني برصيد 13 نقطة) بملعب عبدالله بن خليفة في الـ 6:05 مساء، ويحل لقاء يجمع بين الغرافة (الرابع برصيد 9 نقاط) والمرخية (السابع برصيد 8 نقاط) على ملعب نفسه في الـ 8:15 مساء، وبنفس التوقيت يلتقي أم صلال (العاشر برصيد 6 نقاط) مع العربي (المتصدر برصيد 15 نقطة) على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.



وتختتم الجولة غدا بإقامة 3 مباريات أيضا، حيث يلتقي الشمال (السادس برصيد 9 نقاط) مع الأهلي (الخامس برصيد 9 نقاط) في الـ 6:05 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ويلعب الوكرة (الثالث برصيد 12 نقطة) مع السد (الثامن برصيد 7 نقاط) على الملعب نفسه في الـ 8:15 مساء، وفي نفس التوقيت يلعب الريان (الأخير برصيد نقطة واحدة) مع قطر (التاسع برصيد 7 نقاط) على ستاد نادي الدحيل.



وتعتبر الجولة السابعة فرصة لأندية القمة من أجل تأكيد الصدارة، فيما تعتبر لبعض الفرق الأخرى بمنزلة تجديد الآمال قبل الذهاب إلى فترة توقف طويلة لمسابقة الدوري بسبب مونديال قطر 2022.



هذا، وحرص نادي السد على تكريم نجمه الإيفواري السابق عبدالقادر كيتا خلال زيارته إلى النادي القطري، وكان اللاعب قاد السد لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2011.



من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تنظيم بطولة في كرة القدم للمشجعين خلال منافسات كأس العالم 2022، وذلك بمشاركة 32 فريقا من مشجعي الدول التي تتنافس منتخباتهم في المونديال، ويستضيف مهرجان «فيفا» للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة منافسات كأس المشجعين، التي تتواصل على مدى أربعة أيام، من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، بنظام كرة القدم الخماسية.

وتتنافس الفرق المشاركة على غرار مراحل منافسات كأس العالم، بداية بدور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية.