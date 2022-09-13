الرياض ـ خالد المصيبيح



استعدادا للمرحلة الثانية من برنامج إعداد المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم المقبلة يبدأ الأخضر معسكره الإعدادي يوم 17 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 27 منه وقد استدعى مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد قائمة تضم 26 لاعبا للمهمة القادمة بينهم 4 عناصر تدخل قائمة الأخضر لأول مرة وهم حارس المرمى نواف العقيدي ورياض شراحيلي واحمد بامسعود وعوض الناشري، فيما استبعد صالح الشهري وعبدالاله المالكي وعبدالعزيز البيشي وهم من العناصر المؤثرة التي شاركت في دور المجموعات الأولية والنهائيات الآسيوية وذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثلاثي، فيما شهدت القائمة عودة اللاعب فهد المولد الغائب منذ فترة طويلة بسبب عقوبة المنشطات بينما بقية الأسماء هي التي شاركت في التصفيات وأسهمت في تأهل المنتخب السعودي إلى النهائيات.



وجاءت ردود الفعل الأولية حول القائمة الجديدة مبدية الكثير من علامات الاستغراب حول عدم اختيار حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف الذي يعتبر الأبرز بين الحراس المحليين في وقت تم اختيار 4 حراس مرمى جميعهم احتياطيون في أنديتهم في ظل تواجد حراس مرمى أجانب لدى معظم الفرق، كما شمل الاستفهام عدم استدعاء اللاعب عبدالرحمن غريب وهو احد العناصر التي شاركت في التصفيات الأولية.



وسيقيم المنتخب السعودي معسكره في مدينة اليكانتي الاسبانية وسيلعب يوم 23 الجاري أمام منتخب الاكوادور الذي تم اختياره لكونه احد منتخبات أميركا الجنوبية التي ينتمي لها منتخب الأرجنتين الذي سيواجهه المنتخب السعودي في افتتاح لقاءته في النهائيات فيما سيكون اللقاء الإعدادي الثاني يوم 27 أمام المنتخب الأميركي.