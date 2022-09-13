بيروت - ناجي شربل



تعادل العهد حامل اللقب مع النجمة 1-1 في ختام المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني، إذ افتتح النيجيري صمد قادري التسجيل للعهد بكرة رأسية متطاولا لضربة ركنية من اليسار، وارتدت الكرة من بطن العارضة إلى داخل مرمى الحارس علي السبع، فيما أدرك حسن كوراني التعادل للنجمة بكرة ساقطة من ضربة حرة خدعت الحارس مهدي خليل.



وهذا التعادل الأول للفريقين، بعد فوزهما في المرحلة الأولى.



ومن مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية في زغرتا، عاد الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بالنقاط الثلاث إلى بيروت، بفوزه على مضيفه السلام زغرتا 3-0، وسجل لـ «الزعيم الأخضر» السنغالي الحاج مالك تال وحسن معتوق ونادر مطر، وهذا الفوز الأول للأنصار بعد التعادل افتتاحا مع شباب الساحل، والخسارة الثانية للسلام بعد سقوطه أمام البرج في المرحلة الأولى.



كما تعادل شباب الساحل والحكمة بيروت سلبا في بحمدون.