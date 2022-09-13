القاهرة - سامي عبدالفتاح



أبدى السويسري مارسيل كولر سعادة كبيرة بالعمل مع الأهلي، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، إنه يشعر بالفخر للعمل مع فريق نادي القرن في أفريقيا، وواحد من أكثر الأندية شعبية في العالم، مضيفا انه يقدر التحديات المنوط بها مع لاعبيه والجهاز المعاون لإعادة البطولات إلى هذا الكيان الكبير، وانه سيبذل غاية جهده لتحقيق ذلك.



وكان النادي قد تعاقد مع كولر لمدة موسمين قادمين ومعه 3 معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.



وفي وقت سابق، عقد رئيس الأهلي محمود الخطيب اجتماعا مطولا مع كولر، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكل الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والأفريقي، وحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل.



وبدأ بالفعل كولر في قيادة تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي، وحرص كولر على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة.



وكان المران الأول بمشاركة كل اللاعبين سواء الأساسيين الذين حصلوا على فترة راحة منذ بداية أغسطس الماضي أو البدلاء والناشئين الذين حصلوا على الراحة السلبية من بداية سبتمبر الجاري، من أجل التحضير للموسم الجديد مبكرا والاستعداد بشكل قوي في المنافسة على تحقيق كل الألقاب.



ويبحث مسؤولو النادي الأهلي مع المدرب السويسري عددا من الملفات الأخرى، بخلاف المعسكر، حيث يناقش معه طريقة عمله وسياساته في القيادة الفنية ومدى تماشيها مع ظروف وإمكانات وأهداف القلعة الحمراء، فضلا عن توفير معلومات عن النادي وبطولاته وإنجازاته والتحديات التي تنتظره الفترة المقبلة.