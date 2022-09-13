تسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الشقيقة، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقام بتسليم الدعوة إلى سموه وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة محمد عرقاب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس.



حضر المقابلة كبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.