خدمة توصيل بطاقات «عافية 3» للمتقاعدين من أصحاب الإعاقة الشديدة مستمرة طوال فترة العقد وهي عامان تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة بالتيسير عليهم



عبدالكريم العبدالله



كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة د.يعقوب التمار عن توزيع 107 آلاف بطاقة «عافية 3» الجديدة للشريحة المستفيدة من المواطنين المتقاعدين من أصل 156 الفا، وذلك منذ بدء توزيع البطاقات في 24 يوليو الماضي.



وذكر د.التمار في تصريح لـ«الأنباء» أن من بين الـ107 آلاف متقاعد الذين تم توزيع بطاقة عافية الجديدة عليهم، تم تسجيل 1316 طلب توصيل لشريحة المتقاعدين من اصحاب الإعاقة الشديدة، حيث تم توصيل 755 بطاقة منها خلال 6 ايام من تدشين الخدمة، وجار توصيل البقية، لافتا الى أن التوصيل لهذه الشريحة يأتي بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين عبر الاتصال على رقم 1811110، لتسجيل البيانات وتحديد موعد توصيل البطاقة.



وافاد د.التمار بأن خدمة التوصيل لبطاقات عافية 3 لشريحة المتقاعدين من اصحاب الاعاقة الشديدة جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة د. خالد السعيد بالتيسير على هذه الشريحة، وغير القادرين على تسلم بطاقات التأمين الصحي «عافية 3» من المراكز المخصصة.



وأوضح د.التمار أن خدمة التوصيل لشريحة المتقاعدين اصحاب الاعاقات الشديدة مستمرة طوال فترة العقد وهي عامين، ولفت د.التمار الى أن بطاقة عافية 3 الجديدة سيتم تفعيلها في 16 سبتمبر، علما ان هذا التاريخ سيكون آخر موعد لسريان بطاقة عافية 2 القديمة ولا يمكن استخدامها.



واكد د.التمار على أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق للتسهيل على المتقاعدين في الحصول على بطاقات عافية، وضمان تقديم افضل الخدمات الطبية لهم في القطاع الاهلي، مشيدا بدعم وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا لتذليل جميع العقبات لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين من مشروع عافية.