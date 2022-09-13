احتفل أحمد حمود الجبري ومحمد ناصر الجبري وإخوانهم بزفاف نجلهم حمود عبدالله بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.