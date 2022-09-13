twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الجبري الثلاثاء 2022/9/13 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2327 A+ A- استمع د.علي العمير يبارك(متين غوزال)فهد الشريعان مباركاأحمد باقر مباركابخيت الرشيدي يهنئ محمد الجبري وفهد الجبري والمعرس حمود الجبريعبدالله الفارس يقدم التهانيعلي الأصفر مهنئاالمعرس حمود عبدالله الجبريعبدالعزيز الجبري ومحمد الجبري والمعرس حمود الجبريأحمد اسماعيل بهبهاني مباركااستقبال المهنئين بمناسبة زفاف المعرس حمود عبدالله الجبريتهنئة بالمناسبة السعيدةلقطة تذكارية مع المعرسسعود الخالدي مباركاالمعرس حمود عبدالله الجبري متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء خلال الحفلقنصل الإمارات خالد المرشودي مهنئالقطة تذكارية للمعرس حمود عبدالله الجبري مع الأهلمباركة للمعرس حمود الجبري بالمناسبة السعيدةالسفير عبدالقادر أمين وعدد من المهنئين خلال الحفلد.عبدالله الشريكة يباركراشد الهلفي مهنئاجمع من المهنئين احتفل أحمد حمود الجبري ومحمد ناصر الجبري وإخوانهم بزفاف نجلهم حمود عبدالله بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.