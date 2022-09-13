مصطفى صالح



أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية (PIA) عن بدء تشغيل رحلتها من لاهور إلى الكويت برحلة أسبوعية واحدة، كما بدأت في حجز التذاكر، وفقا لما نشرته صحيفة «باكستان أوبزرفر» الباكستانية.



وبحسب المصادر، ستستأنف الخطوط الجوية الباكستانية عملياتها الجوية اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري، ولهذا الغرض، ستعمل شركة الطيران على تشغيل طائرات A320 للكويت، بعد أن منحت الكويت تصريحا للخطوط الجوية الباكستانية لاستئناف الرحلات الجوية إلى البلاد.



وتبدأ الخطوط الجوية الباكستانية عملياتها برحلة أسبوعية واحدة وسيتم تشغيل PK-205 من لاهور إلى الكويت وPK-206 من الكويت إلى لاهور.



علاوة على ذلك، بدأت الخطوط الجوية الباكستانية بيع تذاكر رحلاتها إلى الكويت.