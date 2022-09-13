أعلنت مجموعة «إيكويت» عن حصولها على براءة اختراع عالمية مرموقة جديدة هي الثالثة للشركة على الصعيد الدولي عن اختراعها المتمثل بروبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسلامة الأماكن المغلقة، ويهدف الروبوت المبتكر إلى رفع مستويات السلامة والكفاءة والجودة أثناء صيانة المرافق التابعة للمجموعة.



ونجحت المجموعة في تسجيل براءة الاختراع في المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لهذا الروبوت الذي قام بتطويره فريق من مهندسي «إيكويت»، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.



وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس لشؤون الخدمات الفنية في مجموعة «إيكويت» د.سلمان العجمي أن المجموعة لطالما حفزت ثقافة الابتكار بهدف تعزيز مسيرة التقدم الدائم والتطوير الفعال فيها كجهة عالمية رائدة، كما وصف الاختراع بأنه «قفزة نوعية ومهمة» في استخدام التقنيات المتطورة الفعالة لدعم الصيانة المتقدمة.