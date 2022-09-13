أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 10 عملاء بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الأسبوع الأول لشهر سبتمبر 2022 بالإضافة الى الإعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب وهو سالم الحميدي المطيري، وذلك عن شهر أغسطس 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: حنان خليفة الراشد، فاطمة محمد شمس الدين، محمد ابراهيم سليمان، وليد مطلق العازمي، عبدالعزيز صقر العنزي، جمال المطر، خالد محمود الفاضي، جود عبدالعزيز الصبيحي، عبدالله طليحان المطيري، هاجر سعيد المطيري.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعي، وشهري، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وأجرى السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة.



وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.