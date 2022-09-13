تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية أمس، حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة «كوفيد-19» بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي.



وخلال جلسة تعاملات الأمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.54% إلى 92.34 دولارا للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1% يوم الجمعة الماضية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.77% ليسجل 86.12 دولارا للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9% في الجلسة السابقة.



ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار الأسبوع الماضي بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوپيك+»، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بـ «كوفيد-19» في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.