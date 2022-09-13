أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية افتتاح قرية جديدة متكاملة المرافق والخدمات في العاصمة النيجرية (نيامي) لإيواء 107 أسر فقيرة ليصل عدد المشروعات العمرانية التي دشنت في النيجر إلى 5 قرى نموذجية لمساعدة 2500 فقير.



وقال المدير العام للهيئة بدر الصميط في بيان صحافي ان القرية الجديدة التي حملت اسم (قرية حياة النموذجية) تم بناؤها بالتعاون مع فريق التآخي التطوعي وتأتي ضمن رؤية الهيئة التي تركز على العمل التنموي وتحسين نوعية الحياة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا.



وأوضح الصميط أن القرية تقع على مساحة 70 ألف متر مربع وتضم 107 منازل ومسجدا يسع 250 مصليا ومستوصفا يشمل 13 عيادة طبية وغرفة تمريض وصالة استقبال بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية ومتوسطة تتكون من 9 فصول دراسية و3 مكاتب إدارية كما تضم مركز تدريب للخياطة وبئرا ارتوازية وشبكة مياه.



وأشار إلى أن تلك القرى شكلت قفزة كبيرة في حياة الفقراء في النيجر، مبينا أن سكانها كانوا يعيشون في عشش وأكواخ بدائية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.



وأكد أن الهيئة تولي مثل هذه المشروعات النوعية أهمية كبرى لما تحمله من أسباب الحياة الكريمة وتمكين الإنسان وتلبية احتياجاته وتعزيز شعوره بالأمن والأمان، لافتا إلى أن الهيئة تمارس نشاطها الإنساني والتنموي عبر مكتبها في النيجر منذ تأسيسها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عبر تدخلات تنموية وتعليمية واجتماعية وثقافية وغيرها.



يذكر ان النيجر من أفقر دول العالم، حيث يعيش أكثر من 63% من السكان تحت خط الفقر بحسب تقرير لمنظمة اليونسكو ويقع ترتيبها آخر دولة في العالم على مؤشر التقدم الإنساني وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية.