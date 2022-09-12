يجمع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بين جدران متحف الفن الحديث باقة من اللوحات الفنية المتميزة للخطاط المخضرم علي البداح والفنان التشكيلي فاضل الرئيس لتشكل على مدار شهر كامل قوام معرض الخط العربي.



ارتكزت أعمال البداح على الخطوط العربية منها الكوفي بأشكاله نقش من خلالها آيات قرآنية ومقولات شهيرة لشعراء، فيما جمعت أعمال الرئيس العبق والروح التشكيلية التجريدية مع الخط العربي ليقدم لوحات لافتة اتسمت بامتزاج الألوان.



وكان "الوطني للثقافة" قرر أن تستمر المعارض الفنية بمتحف الفن الحديث لفترات أطول بغية إتاحتها لعدد أكبر من الجمهور وضيوف الكويت وإمتاع أبصارهم بمختلف الأعمال الفنية.