أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ان زيارة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس لمجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية هي امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وشعبا.

وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة ان اختيار سمو الشيخ أحمد للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه تدلل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت وانها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي واسلامي كما انها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين.

وشدد الشيخ علي الخالد على ان الترابط والتكامل والتآزر بين البلدين كان ولا يزال مدرسة في العلاقات بين الدول أسسه قادة البلدين السابقين رحمهم الله ويستمر على نهجهم الحكيم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسيدي نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله.

ودعا الشيخ علي الخالد الله عز وجل ان يحفظ البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما من كل مكروه وان يمن علينا بحفظ نعمة الأمن والأمان وان يمدهما بالازدهار والتطور في ظل قيادتي البلدين.