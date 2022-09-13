انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء إلى مستوى 0.307 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ 0.311 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.65 في المئة إلى مستوى 0.359 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.78 في المئة ليبلغ 0.323 دينار والين الياباني بنسبة 0.34 في المئة ليبلغ 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.