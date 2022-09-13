أوضح تقرير صحي حديث، الفارق بین أعراض وأسباب الإصابة بالحساسیة الصدرية والربو، وكذلك أھم طرق العلاج منھما.

وبیّن التقرير أن بعض أعراض الحساسیة الصدرية والربو تتشابه في السعال وضیق التنفس، لكن الاختلافات تكون في أعراض الربو التي تشمل صوت أزيز وصفیر في الصدر وضیق وألم حاد في الصدر، وسعال مستمر، لكن الحساسیة تشمل احتقان وسیلان الأنف، وحكة في العینین وعیوناً دامعة، والعطس.

ولفت إلى أن أسباب حدوث حساسیة الصدر تشمل استنشاق حبوب اللقاح واستنشاق الدخان والمواد الكیمیائیة والغبار والعطور والتدخین، وأما الربو فتتضمن الأسباب تناول بعض الأدوية مثل مضادات الالتھاب غیر الستیرويدية وممارسة الرياضة أثناء الجو البارد وبعض الظروف الصحیة مثل التھابات الجھاز التنفسي.

ونوه التقرير الذي نشره موقع "DailyMedicalinfo ،"إلى أن أھم طرق علاج الربو تناول أدوية لتخفیف الأعراض بشكل سريع، مع إمكانیة تناول بعض العلاجات العشبیة والطبیعیة مثل زيت

حبة البركة بالإضافة إلى الكافیین واللحوم والدواجن والأسماك والفول السوداني.

وأشار إلى أن طرق علاج الحساسیة الصدرية تتضمن تناول مضادات الھیستامین، وتناول موسعات الشعب الھوائیة، واستخدام بخاخات الأنف الستیرويدية، والعلاج المناعي الذي يستخدم في حالات الحساسیة الشديدة؛ للتقلیل منھا وتوفیر مدة راحة طويلة الأمد، مع ممارسة بعض التمارين لتحسین التنفس.