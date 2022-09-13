غادر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوفد المرافق لسموه البلاد اليو، متوجها الى مدينة جدة في زيارة رسمية قصيرة للمملكة العربية السعودية.

وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت يحيى القحطاني وكبار المسؤولين بالدولة.