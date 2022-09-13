حنان عبد المعبود

أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، تعميما بشأن استمرار اقتصار ابتعاث العلاج بالخارج للحالات الطارئة والعاجلة لمد شهر ابتداءً من 10 سبتمبر الجاري.

وأضاف التعميم الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه، أن انعقاد اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج للحالات الطارئة والعاجلة التي يقررها الفريق الطبي المعالج لعدم توافر العلاج لها في أحد مرافق وزارة الصحة.

وأشار التعميم إلى انه يجب أن يقوم رئيس القسم الطبي المعالج بتقديم طلب مرفقا بتقرير مفصّل لرئيس الهيئة الطبية لإجراء لجنة عاجلة لتلك الحالة ومن ثم رفعها لأحد اللجان العليا في إدارة العلاج بالخارج.