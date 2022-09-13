تم مؤخرا ترشيح رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد كشخصية العام لجائزة فخر العرب الدولية 2022 في الديبلوماسية السياحية، وذلك نظرا لجهوده الملموسة وتميزه في تنمية وتطوير السياحة العربية البينية على امتداد الوطن العربي، وتهدف هذه الجائزة إلى تعميق الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء للوطن العربي من خلال تكريم وتقدير كفاءات المنجزين والمبدعين والمبتكرين والمخترعين الذين شكلوا منعطفا في مسيرة الشعوب وكانت الأكثر تأثيرا في العالم في المجال الطبي والاقتصادي وحركة التقدم والتنمية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية، وتمنح جائزة فخر العرب من قبل اكسلانس أواردز أكاديمي المشهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي والتي يرأسها بيير مكرزل رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف الى تحفيز المجتمعات المدنية بالانخراط في كافة قطاعات المسؤولية الاجتماعية ووضع المبادئ القابلة للتحسين وتطوير عمل المسؤولية الاجتماعية ودعم برامجها في تحقيق التنمية المستدامة وتقريب مبادرات المؤسسات العامة والخاصة العربية وتطوير استراتيجيات إداراتها للوصول الى معايير الجودة العالمية.

جدير بالذكر انه سيتم منح جائزة فخر العرب لهذا العام في شهر نوفمبر المقبل بإمارة دبي حيث ستقام لها احتفالية كبرى بحضور نخبة متميزة على امتداد الوطن العربي وسيكرم عدد من الشخصيات البارزة على مستوى القطاعين العام والخاص.