وصل سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوفد المرافق لسموه الى مدينة جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح وقنصل عام دولة الكويت في مدينة جدة محمد سعود المطيري وأعضاء السفارة والقنصلية.