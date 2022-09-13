«بيتك» سيبذل كل الجهود الممكنة لإعادة إعمار السوق ليرسخ الشكل التراثي لهذا المعلم

قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق إن «بيتك» قد تشرف بالقرار الكريم من مجلس الوزراء بالموافقة على مبادرته لإعادة اعمار الاجزاء المحترقة بسوق المباركية، مقدما الشكر الجزيل الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على دعمهم لمبادرة «بيتك» المذكورة والتي تأتي في اطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت.



واكد المرزوق ان «بيتك» سيبذل كل الجهود الممكنة لإعادة اعمار سوق المباركية بما يرسخ الشكل التراثي والقيمة الاثرية والتاريخية لهذا المعلم المهم، مشددا على انه سيتم تسخير كافة الامكانات التي ستظهر هذا المشروع بالشكل الذي يليق بالكويت ومكانتها وحضارتها وتراثها العريق.



ونوه المرزوق بالدور الايجابي للوزيرة د.رنا الفارس وبلدية الكويت واللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في الموافقة على مبادرة «بيتك» لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية.