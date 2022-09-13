ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الثلاثاء أن رجلا / 77 عاما / لقي حتفه بعد تعرضه لهجوم من قبل كنغر كان الرجل يحتفظ به كحيوان أليف، في أول هجوم مميت لكنغر منذ عام .1936

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسعفين تم استدعاءهم إلى مقر إقامة الرجل في ريدموند / حوالي 400 كيلومتر جنوب شرق بيرث في غرب أستراليا / يوم الأحد بعد أن تعرض على ما يبدو لهجوم من قبل الكنغر .

وذكرت قناة "9 نيوز" أن أحد أفراد الأسرة عثر على مالك الكنغر مصابا بجروح خطيرة وأن الحيوان "أصبح عنيفا" ومنع المسعفين من الاقتراب من الرجل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إنها اضطرت إلى طرح الكنغر أرضا للسماح للمسعفين بمعالجة الرجل الذي توفي لاحقا في مكان الحادث.

كان آخر هجوم مماثل قد وقع في عام 1936 ، عندما لقي رجل 38/ عاما/ حتفه، في هجوم لكنغر في نيو ساوث ويلز.