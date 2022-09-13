انطلقت صباح اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة السعودية /الرياض/ أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" .

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم /الثلاثاء/ أن القمة ستبحث كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع الحاضر وتحديات وتطلعات الاستفادة من تقنياته في حياتنا اليومية وخدمة البشرية جمعاء، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة .

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في كلمته خلال فاعليات انطلاق القمة ، إن المملكة أصبحت أكبر قوة للمبرمجين والمشفرين في العالم مع تدريب الآلاف منهم.

وأضاف أن شركة أرامكو السعودية لديها أكبر حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في العالم .. مشيرا إلى أن أرامكو تستخدم بيانات الذكاء الاصطناعي ليس فقط لإنتاج النفط بتكلفة قليلة، ولكن أيضًا ليكون لديها أقل كثافة كربونية.

وتناقش القمة عددا من الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في بعض القطاعات مثل (المدن الذكية وتنمية القدرات البشرية والرعاية الصحية والمواصلات والطاقة والثقافة والتراث والبيئة والحراك الاقتصادي) بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في القمة أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم ، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وتعد القمة - التي تستمر ثلاثة أيام - فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم.