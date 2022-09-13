أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أن الصين سجلت 41ر73 مليون زيارة سياحية محلية خلال عطلة عيد منتصف الخريف التي انتهت أمس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البيانات أن اجمالي الايرادات السياحية المحلية المحققة خلال العطلة بلغ 68ر28 مليار يوان (نحو 14ر4 مليار دولار أمريكي).

وتعد مشاهدة المعالم الليلية من أبرز مظاهر عيد منتصف الخريف في الصين، حيث تعتبر البحيرات والأنهار في مدن من بينها هانجتشو وقوانجتشو وشانغهاي ونانجينج، من المقاصد الأكثر شعبية بغرض الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية في الليل، بحسب الوزارة.

وعادة ما يتميز عيد منتصف الخريف، المعروف أيضا باسم "عيد القمر"، بلم شمل الأسرة، والاستمتاع بمشاهد القمر المكتمل، وتناول كعك القمر.