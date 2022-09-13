أظهر بيانات مكتب الاحصاء الوطني اليوم الثلاثاء انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 48 عاما خلال ثلاثة أشهر حتى تموز/يوليو الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 6ر3% خلال ثلاثة أشهر حتى تموز/يوليو الماضي، فيما تعد أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ الفترة من آيار/مايو حتى تموز/يوليو .1974

وقد ارتفع عدد العاملين في آب/أغسطس الماضي بواقع 71 ألف شخص مقارنة بتموز/يوليو الماضي، ليصل عدد العاملين إلى 7ر29 مليون شخص.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة خلال ثلاثة أشهر حتى آب/أغسطس الماضي بواقع 34 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى مليون و 266 ألفا. ويعد هذا أكبر انخفاض ربعي منذ الفترة من حزيران/يونيو حتى آب/أغسطس .2020