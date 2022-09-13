مصدر لـ ‏«الأنباء»: مرزوق الخليفة ليس من ضمن المشطوبين.. وسيخوض الانتخابات وهو في السجن كسابقة تاريخية



عبدالكريم أحمد



كشف مصدر مطلع أن لجنة فحص طلبات المرشحين لم تشطب النائب السابق مرزوق الخليفة الذي يقبع حاليا في السجن المركزي تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بحبسه وآخرين سنتين عن تهمة المشاركة في انتخابات فرعية.



وأوضح المصدر أن اللجنة استبعدت المشطوبين الـ 15 استنادا إلى صور أحكام نهائية ضدهم بجرائم ماسة بالشرف والأمانة كالإساءة إلى مسند الإمارة ومن قام بترديد خطاب الأمير الراحل.



وبين المصدر أن اللجنة لم تقرر شطب الخليفة لعدم صدور أي حكم يقرر أن المشاركة في الانتخابات الفرعية تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما أن القانون يحظر حرمان أي شخص من ممارسة حقه السياسي إلا بمبرر قانوني.



وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد الخليفة هو محل نزاع قانوني لم ينته بعد، حيث تم الطعن عليه أمام محكمة التمييز التي حجزته للحكم في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.