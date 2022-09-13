وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة في أول زيارة رسمية له إلى قطر تستمر يومين.



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.



تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.



وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.. أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.