غادر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق مدينة جدة اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأعرب سموه في تصريح قبيل المغادرة عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.



وكان في مقدمة مودعي سموه في مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح وقنصل عام دولة الكويت في مدينة جدة محمد سعود المطيري وأعضاء السفارة والقنصلية.