عبدالله: الأرضية التفاعلية تعزز احتياجات التعلم الجماعية من خلال اللعب والنشاط البدني

العيار: نسعى إلى تقديم تجربة «الأرضية التفاعلية» الجديدة في جميع مدارس الكويت

مع توجه العالم نحو تطبيق التكنولوجيا في التعليم واستخدام التقنيات الإبداعية لغرس المعلومات وتنمية المواهب والمهارات المختلفة لدى الطلاب، افتتحت مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية مشروعا لتعزيز التعليم الحركي ضمن فعالية بعنوان «step N learn»، وذلك بمشاركة طلاب المدرسة وبرعاية وحضور مدير إدارة التعليم الخاص د.سلمان اللافي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة مشعل عبدالله، والرئيس التنفيذي لنا العيار، ورئيس القطاع المالي والتخطيط الاستراتيجي أرون شاودري، وجانب من الطاقم التعليمي والإداري.



وبهذه المناسبة، أكد مدير إدارة التعليم الخاص د.سلمان اللافي لـ «الأنباء» ضرورة مواكبة تكنولوجيا التعليم واستخدام الأساليب الحديثة في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن مشروع الأرضية التفاعلية «step n learn» الذي طبقته مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية داخل مبناها في منطقة حولي يعد مشروعا مميزا ويواكب التطور التكنولوجي الذي يضيف للطلاب من خلال التعلم عبر التفاعل والحركة إضافة إلى حضور الذهن، متمنيا مشاهدة تطبيقات التكنولوجيا في المدارس الخاصة المختلفة كافة قريبا.



وأضاف اللافي خلال حضور افتتاح فعالية «step n learn» لمدرسة الكويت العالمية الانجليزية «نشجع على استخدام المدارس الأجنبية والعربية للتكنولوجيا ومواكبة التطور المستمر، مشيرا إلى أن مدرسة الكويت العالمية الانجليزية سباقة في مجال التطور ومواكبة التقنيات الحديثة، إضافة إلى مدارس أخرى تتنافس في تطبيق تكنولوجيا التعليم مع طلابها».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة لمدارس شركة الريان القابضة مشعل عبدالله إن التفاعلية الأرضية step n learn تطبق لأول مرة في مدارس الكويت، مشيرا إلى أنها حازت جوائز تعزز التعلم الحركي التي تم تطويرها من معهد ألكسندر بالدنمارك وتعزز أنماط واحتياجات التعلم الجماعية والمتباينة من خلال اللعب والنشاط البدني للطلاب.



وأضاف عبدالله في نفس الوقت تدعم من wizefloor حيث يتم عرض ألعاب وأنشطة تعليمية مختلفة على الأرض، ويستخدم الأطفال أيديهم وأقدامهم للتفاعل مع الأرضية، ما يسمح لهم بالقيام بأنشطة مخصصة بطريقة تحفز التفاعل والتعاون والاندماج لجميع الأطفال الذين يستخدمونها وتركز معظم التطبيقات على درجة الفريق بدلا من درجة الفرد ما يعزز روح التنافس بين الفريقين.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لنا العيار اننا نسعى لتقديم هذه التجربة الجديدة في جميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة لمساعدة طلابنا على استخدام نماذج وأساليب التعلم التكنولوجي الحديث، بما يحقق فوائد واضحة من حلول التعلم في القرن الحادي والعشرين ويحفز التفاعل والتعاون والحركة الجسدية والإبداع في التعلم، إضافة الى توجيه طاقة الأطفال العصبية لما فيه فائدة مع إدراك الأطفال لأسلوب التعلم المفضل لديهم من خلال التعلم البصري والسمعي.



يذكر أن تقنية الأرضية التفاعلية step n learn التي طبقتها مدرسة الكويت العالمية الانجليزية بحضور مجموعة من الطلاب قد حازت جوائز التعليم الحركي من معهد الكسندر بالدنمارك، ومعهد الكسندر يعتبر منظمة مقرها الدنمارك تساعد المؤسسات العامة والخاصة في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة قائمة على أساس أحدث أبحاث تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال فريق تصميم متخصص، إضافة إلى إشراك المستخدم في إنشاء حلول تعلم تكنولوجية ذات صلة تجارية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات في تعزيز أعمالها.