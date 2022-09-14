سجلت أسعار الفنادق في لندن ارتفاعا قياسيا في الأيام القليلة التي تسبق جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والمقرر أن تتم مراسمها يوم الاثنين المقبل.



وزادت حجوزات أماكن الإقامة في لندن، حيث يخطط الكثير من الأشخاص القادمين من أماكن أخرى في بريطانيا وحول العالم للتوجه إلى العاصمة لحضور جنازة إليزابيث الثانية، حسبما أورد تقرير لجريدة «الغارديان» البريطانية، اطلعت عليه «العربية.نت».



وقالت الصحيفة إن أسعار الإقامة في بعض الفنادق بمدينة لندن ارتفعت بأكثر من 300%، مع الزيادة الحادة في الحجوزات والطلب على الغرف الفندقية.



وأبلغت الفنادق على اختلاف تصنيفاتها ومستوياتها عن زيادة حادة في الطلب على الغرف، حيث قال أحد خبراء السفر إن «الطلب على مكان للإقامة بلغ أعلى مستوياته منذ أولمبياد 2012». وتشهد لندن إقبالا كبيرا سواء من المشيعين الأفراد أو الوفود الأجنبية التي تحاول تأمين حجز جماعي، فيما يبدو أن بعض إدارات الفنادق رفعت أسعارها بشكل كبير، بحسب الصحيفة.



ومن المتوقع أن يسافر مئات الآلاف من الأشخاص إلى لندن اعتبارا من يوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء في الملكة الراحلة التي سيكون جثمانها في لندن لمدة أربعة أيام قبل جنازتها يوم 19 سبتمبر.