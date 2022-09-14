ضمن مساعيها الدؤوبة والمستمرة في تنفيذ استراتيجياتها للمسؤولية الاجتماعية، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي، حملة للتبرع بالدم لموظفيها والتي أقيمت في المقر الرئيسي للشركة أمس، حيث قام البنك بالتنسيق مع القطاع الطبي الخاص بالشركة بإجراء آلية سحب الدم للموظفين وفق الإرشادات المتبعة من وزارة الصحة الكويتية.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: «انطلاقا من حرص الخطوط الجوية الكويتية على سلامة وصحة العاملين فيها بشكل دوري، أجرت الشركة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي، حيث يأتي ذلك في إطار أهمية الدور الفعال لمثل هذه الحملات في تقديم الدعم والمساعدة للمرضى والمحتاجين لهذا التبرع، وتكريسا لالتزام الشركة الدائم في خدمة المجتمع».

وأضاف البستان: «يأتي ذلك في إطار جهود الخطوط الجوية الكويتية للمساهمة في نشر التوعية على كافة المستويات للفاظ على الصحة العامة كزيادة نشاط الدورة الدموية، والعديد من الفوائد التي تقلل من الإصابة بالأمراض، حيث إن ذلك يتماشى مع نهجها في الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع والموظفين وحرصها على تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة، حيث ترسخ مثل هذه الحملات العادات الصحية السليمة التي هي أساس التنمية وزيادة الإنتاجية والتطوير الاقتصادي والنهوض بالمجتمع».

وتابع: «دأبت الخطوط الجوية الكويتية على تنظيم حملات التبرع بالدم، دعما منها لبنك الدم وتعبيرا عن روح المشاركة الاجتماعية، حيث تحرص الشركة دائما على توفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية والمنظومة الصحية في البلاد.