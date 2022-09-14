بيروت ـ بولين فاضل



في الأيام الأخيرة شغلت الفنانة سيرين عبد النور الأقلام الفنية بعد إشارتها المقتضبة الى إمكان اعتزالها التمثيل، وهي التي مضى على دخولها هذا المجال من بوابة الجمال وعرض الأزياء ثلاث وعشرون سنة.

إشارة طرحت علامات استفهام ليأتي توضيح سيرين بقولها إنها ليست مبتدئة في التمثيل وبديهي أن تراودها الفكرة بعد كل هذه السنوات لاسيما إزاء شعورها في بعض الأوقات بالتعب من تحقيق ما يجول في خيالها ويحاكي طموحها.

ولعل ما عبرت عنه سيرين أخيرا في شأن الاعتزال ناجم عن رغبتها في الحضور على الشاشة الصغيرة في السباق الرمضاني فقط عبر المنصات الإلكترونية، وهذا ما يفسر غيابها اللاإرادي عن التلفزيون لأسباب لها علاقة كما تقول بشركات الإنتاج وأولوية النجمات فيها خصوصا في ظل تأكيدها بأن تمني كل ممثل هو أن تتبناه شركة إنتاج وتخاف عليه وتحرص على حضوره.