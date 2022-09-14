أعلنت الهيئة العامة للشباب أمس عن إطلاق أكبر مسابقة أولمبياد رياضيات للطلبة من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر بالشراكة مع معهد «سمارت مايند» التعليمي.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن البرنامج مخصص للطلبة الكويتيين من الصف الرابع حتى الحادي عشر، وسيجرى اختبار مسح للمتقدمين في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ليتم اختيار 60 طالبا مقسمين إلى أربعة مستويات، ويعقب ذلك انطلاق الأولمبياد في شهر أكتوبر، حيث سيتم تدريب الطلاب لمدة ستة أسابيع ثم اختبار 60 طالبا، وسيعلن بعد ذلك فوز ثلاثة طلاب من كل مستوى يحصل كل فائز منهم على جائزة تصل قيمتها إلى 1500 دولار وفرصة لتمثيل الكويت في المسابقات العالمية.



وأوضحت أن الأولمبياد تهدف إلى تطوير وتنمية سبل وأساليب التفكير وكيفية التعامل مع المشكلات المختلفة وبث روح التنافس والمثابرة بين الطلاب لتحصيل العلم كذلك استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية بما يسهم في صناعة شباب كويتي قادر على المنافسة في مسابقات أولمبياد الرياضيات العالمية.



ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.youth.gov.kw، مبينة أن لديها العديد من البرامج للشباب الكويتي من الجنسين على الموقع الإلكتروني وبإمكانهم اختيار ما يناسبهم من برامج لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم، حيث إن البرامج مجانية للشباب من 7 حتى 34 سنة.