قدم السفير خالد المطيري أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر الشيخ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سفيرا للكويت لدى الدوحة.



وقالت سفارتنا لدى قطر في بيان إن تقديم السفير المطيري أوراق اعتماده جاء في مراسم خاصة جرت في الديوان الأميري بالعاصمــــة الدوحة.



ونقل المطيري، بحسب البيان، تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا حرص الكويت على توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.