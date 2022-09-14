عبدالله قنيص



أسفر استمرار الحملات الأمنية لإدارة أمن السجون وقوات الأمن الخاصة على نزلاء المؤسسات الإصلاحية بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، عن ضبط (5 هواتف نقالة - 4 شريحة اتصال - 4 سكاكين) مخبأة بطريقة سرية. وبحسب مصدر أمني فان المضبوطات اخفيت في الاضاءة العلوية وسيفون الحمامات وأجهزة الكترونية.



من جهة أخرى، تمكن رجال جمارك T5 من ضبط مسافرة بحوزتها كوكايين مخبأ في حقيبة اليد الخاصة بها، وقطعة حشيش بعد تفتيشها ذاتيا من قبل المفتشة الجمركية، وأحيلت المهربة والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.