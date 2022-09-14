بيروت - منصور شعبان



قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد لقائه النائب حسين الحاج حسن في بعلبك: «وضعنا خطة للنازحين السوريين وأعدنا مئات الآلاف منهم الى ان جمدت العملية بسبب (كورونا)، واليوم بعد توكيلنا بالمهمة أعدنا تفعيلها ولكننا لا نريد طردهم ويجب ألا نسمح لأصحاب المؤامرة بتحقيقها».



وأعلن أنه «ابتداء من اول شهر نوفمبر نتوقع تسلم مليون جواز سفر خلال 6 أشهر».



ولفت إبراهيم، خلال جولة له في البقاع شرق لبنان، تلبية لدعوة «المنبر الحواري لمثقفي بعلبك - الهرمل»، إلى أن «لا مشروع انقاذيا في لبنان سيكتب له الحياة والنجاح اذا لم يرتكز على اولوية الاستثمار على طاقات ابناء البقاع وبريتال وقدراتهم في هذا الانهاض والدور، وان نجعل من البقاع رئة لبنان الاقتصادية.

ولا اغالي في القول انه لا قيامة للبنان من دون التخلي عن بعض السياسات التي اتبعت تجاه هذه المنطقة، وبدء مسار جديد عنوانه ان البقاع الذي سمي في القرون السابقة «اهراءات روما»، يجب ان نجعله رئة لبنان الاقتصادية من خلال تركيز الأولويات، وجعل هذه المنطقة تمسك عن جدارة بأولوية الزراعة مقرونة بأولوية التصنيع الزراعي».