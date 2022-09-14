تقدم مرشحان اثنان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أمس الثلاثاء بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الجاري.



وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الأولى المرشح محمد عيسى حسن، وفي الدائرة الثالثة المرشح ماجد علي الشمري ليكون إجمالي عدد المتنازلين 13 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.



ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).



وكانت لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات قد قدمت تقريرها أمس إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، متضمنا شطب 14 مرشحا ومرشحة لأسباب مختلفة.